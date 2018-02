Experiência e persistência

Iza Costa nasceu em Anicuns e pertence à primeira geração de arte contemporânea da Escola Goiana de Belas Artes, criada pela então Universidade Católica de Goiás, na década de 1960. Após os estudos, ela fez curso de pós-graduação em Gravura e História da Arte pela Universidade Autônoma do México (1967) e curso de Restauração de Obras de Arte pela Escola de Lotja, em Barcelona, Espanha, em 1982. Foi professora de Pintura e Gravura na Escola de Belas Artes e de desenho na Escola de Arquitetura, ambas da UCG. Realizou mostras no Brasil e no exterior e integrou o elenco de mais de cem coletivas. Na carreira, foram dezenas de prêmios e a participação em três bienais.

A história da artista é também de superação. Em um acidente em 1975, ela cortou a mão profundamente e quase ficou sem os movimentos. Ela teve de fazer um grande esforço para voltar a trabalhar. Anos mais tarde, uma intoxicação com as tintas provocou nova interrupção na criação por quatro anos. No período, ela voltou-se para os desenhos e as pesquisas, até se recuperar. “Superei diversas adversidades, graças a minha arte”, comemora Iza Costa. Seus trabalhos integram acervos do Museu de Arte Moderna, em São Paulo, Museu da Escola de San Carlos, no México, e Museu de Belas Artes de Lima, no Peru, entre outros.