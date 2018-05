Magazine “Exigimos de meninos que sejam homens e isso gera violência”, pondera escritor goiano Morando em Vancouver, no Canadá, Abel Vargas falou ao POPULAR sobre sua estreia na literatura e sobre os planos que incluem adaptar a obra para o cinema

Você escreveu o livro há mais de uma década. Como é a sua relação com o Silvério hoje? A viagem do Silvério no livro faz ele enxergar melhor as situações, estar disposto e ter humildade de aprender com elas. Hoje, com mais distância da época em que eu escrevi, eu vejo que as pessoas que têm mais sucesso na vida (o que não se mede pela conta bancária) são as que...