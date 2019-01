Magazine Exibição do longa Vermelha marca a estreia no circuito de festivais brasileiros

A exibição do longa Vermelha, de Getúlio Ribeiro, na 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes, marca a estreia no circuito de festivais brasileiros. O filme será lançado sob expectativa: ele foi selecionado para participar da mostra competitiva Aurora, a principal do festival e que, para muitos, é uma espécie de janela para os lançamentos mais expoentes do ano. O filme foi ...