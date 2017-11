Exercícios aliviam dores causadas pelo uso excessivo do celular

Atividades como musculação, pilates e natação são apontadas como ótimas alternativas para quem sofre com as dores causadas pelo uso excessivo do celular. Foi no pilates que o bancário Fabiano Puccinelli, de 43 anos, encontrou alívio para as fortes dores que sentia no ombro. O uso do telefone e tablet foi apontado com uma das causas do problema. “Acho que soma a outros hábitos da vida moderna. Trabalho em escritório, o dia inteiro sentado e o celular virou uma importante ferramenta”, explica.

Antes de chegar às aulas de pilates, Fabiano passou por diversos ortopedistas, fisioterapeutas, tomou remédios e fez RPG (reeducação postural global). “Demorei a descobrir qual era a causa da minha dor. Os médicos investigavam, mas não encontravam o problema. Foi quando descobrimos ser um problema postural. Passei a fazer pilates não como exercício, mas como forma de reabilitação.”