Exercícios ajudam a manter distância do bisturi

Não tinha mais solução. O único alívio para a dor que o funcionário público Leonel Inácio Alves, de 31 anos, sentia parecia mesmo ser a mesa de cirurgia. Acometido por uma hérnia de disco na lombar, com fortes dores que irradiavam para as pernas e pés, Leonel foi parar no pronto-socorro praticamente imobilizado. “Chegou ao ponto de comprimir o nervo ciático, a perna direita atrofiou e nem remédios fortes para dor e anti-inflamatórios conseguiram fazer eu ficar em pé e caminhar”, lembra.

O médico foi bem sincero e explicou que a cirurgia para tratamento da hérnia de disco era indicada justamente para casos como o dele, em que não há melhora dos sintomas de dor e desconforto, mesmo com o tratamento à base de remédios e fisioterapia, ou quando há sinais de perda da força ou sensibilidade. O profissional de saúde, porém, alertou o rapaz sobre os riscos do procedimento, como limitação da movimentação da coluna e infecção. “Sabia que a cirurgia não era 100% de certeza de melhora e pensei bem nos riscos. Foi quando comecei a buscar alternativas.”

Acompanhado por uma personal trainer e por uma professora de pilates, Leonel começou a apostar na mistura entre treinamento funcional e pilates para fortalecer a região lombar. A melhora foi tão grande que a mesa de cirurgia ficou cada vez mais distante. “Nunca fui sedentário, mas fazer atividade física com acompanhamento fez toda a diferença”, ressalta. Recentemente, o rapaz voltou ao médico e fez outra ressonância que revelou que a hérnia reduziu.

Não é de hoje que os médicos, fisioterapeutas e profissionais de educação física defendem que os exercícios físicos, quando bem supervisionados, são ótimos aliados de pessoas que sofrem de males ortopédicos e doenças crônicas como hipertensão, cardiopatia, diabetes, entre outras. De acordo com especialistas, em alguns casos a atividade física pode fazer com que o paciente diminua a quantidade de remédios ingeridos ou até mesmo deixe de tomá-los.

“O exercício físico orientado de forma correta irá atuar como uma ferramenta para equilibrar as funções motoras, fisiológicas e psicológicas. Desta forma, principalmente nos casos de lesões articulares cirúrgicas, o exercício físico atuará no fortalecimento da musculatura que envolve a articulação comprometida, dando suporte a área afetada”, explica a personal trainer Nara Rúbia Oliveira Sales. Os casos mais comuns de lesões que melhoraram com exercício físico são frouxidão ligamentar de ombros, tornozelo e joelhos; lesões nos meniscos, nas bursas de ombros e quadril, além dos desvios posturais significativos como escoliose e hérnias discais.

No caso de Leonel, foi realizado o fortalecimento do core, o conjunto de músculos estabilizadores do tronco, fortalecimento dos membros inferiores, além dos membros superiores para promover equilíbrio corporal. “Todos os exercícios foram realizados com muita cautela, sempre enfatizando a contração abdominal e a correção postural durante a execução. E um dos critérios mais importantes nestes casos é evitar a sobrecarga sobre os ombros e os exercícios de flexão de coluna, como os abdominais convencionais, por exemplo”, explica Nara Rúbia.