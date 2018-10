Magazine Ex-vocalista do Terra Samba volta a Goiânia neste domingo Cantor retorna com o Boteco do Reinaldinho, formato acústico que mistura axé e samba

Com o show Boteco do Reinaldinho, o ex-vocalista do grupo Terra Samba Reinaldo Nascimento (foto) se apresenta na capital neste domingo, a partir das 22 horas, na boate Villa Mix. O cantor de axé deve manter o mesmo repertório da última apresentação que fez na casa no mês passado. O DJ Rafael Ramalho, a dupla Ivan & Alexandre, Breno Ferreira, Ravelli e o pag...