Ex-vocalista do Terra Samba se apresenta em Goiânia

O cantor de axé music Reinaldo aporta em Goiânia, nesta terça-feira (11), a partir das 22 horas, na boate Villa Mix, com o show Boteco do Reinaldinho. No repertório, sucessos dos anos 1990. A dupla Alex & Guilherme e Marquynhos SP também se apresentam na noite. O show tem formato acústico, em que o artista adiciona pitadas de samba carioca e paulista. Além de sucessos do gêner...