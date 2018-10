Magazine Ex-mulher de Luciano faz desabafo na web: “A verdadeira história de dois filhos de Francisco” Cleo Loyola compartilhou fotos antigas e ameaçou o cantor sertanejo dizendo que guarda mais coisas para “arrancar a sua máscara”

Ex-mulher do cantor Luciano Camargo, a pastora Cleo Loyola, usou as redes sociais para desabafar e acusar o sertanejo de traí-la com travestis e homossexuais. “A verdadeira história de dois filhos de Francisco”, escreveu Cleo. Na noite dessa terça-feira (2), a ex-mulher do cantor compartilhou fotos antigas em que Luciano Camargo aparece ao lado de uma travesti e o am...