Magazine Ex-casal decide dividir animais de estimação após divórcio

Por mais que a situação possa parecer uma questão menor para quem olha de fora, para os envolvidos há uma série de sentimentos em jogo na hora de decidir quem ficará com o animal de estimação. No caso do ex-casal formado pela designer Polim Taveira, de 38 anos, e pelo bartender Ulisses Henrique de Oliveira Filho, 38, a opção foi pelo bem-estar. Donos do gato Café e d...