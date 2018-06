Magazine Evento voltado a produtores abre inscrições para rodadas de negócio A terceira edição do Seminário Audiovisual para Produtoras Independentes (Sapi) será realizada entre 31 de julho e 3 de agosto no Cinema Lumière do Shopping Bougainville

A terceira edição do Seminário Audiovisual para Produtoras Independentes (Sapi) está com inscrições abertas para as Rodadas de Negócio até o dia 10 de julho. O evento (na foto, edição anterior) promove a nova edição ampliando os encontros, discussões e parcerias a partir da perspectiva das empresas e produtores independentes. O Sapi será realizado entre 31 de julho e 3...