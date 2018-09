Magazine Evento Vogue Fashion´s Night Out será realizado nesta quinta-feira (20)

A edição deste ano do Vogue Fashion’s Night Out em Goiânia será realizada nesta quinta-feira (20), das 10 às 23 horas, no Flamboyant. A programação é aberta ao público, que poderá conferir ações simultâneas, como bate-papos informais e talk shows. Além do time da edição brasileira da revista Vogue, estão na programação a maquiadora do Esquadrão da Moda (SBT), Vanessa...