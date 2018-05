Magazine Evento reúne em Goiânia cosplayers, dubladores e youtubers Terceira edição do SuperHero Festival será aberto nesta sexta-feira (18) e terá também shows musicais

A terceira edição do SuperHero Festival começa nesta sexta-feira (18), ao meio-dia, no Passeio das Águas Shopping, com o foco no universo geek. O evento, que segue até domingo, reúne cosplayers, humoristas, dubladores, youtubers, k-pop e games. Conta também com exposições, quadrinhos, estandes com vendas de artigos e concursos culturais. No primeiro dia, o...