Magazine Evento exclusivo para adoção de gatos acontece neste fim de semana em Goiânia Todos os gatinhos já estão castrados, com vacina e vermífugo em dia

Você que tem vontade de ter um gato que tal adotar em vez de comprar? Se essa é uma opção para você, se liga nessa dica. Neste domingo (10), entre 9h e 13h, acontece o evento de adoção exclusivo com gatos, o “Adote um Miau”, realizado pelo Grupo Miau Auau na Via Cat, no Setor Nova Suíça, em Goiânia. Ao todo serão cerca de 20 felinos que foram resgatados das ruas e...