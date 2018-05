Magazine Evento em shopping de Goiânia incentiva doação de leite materno Entre as atividades, haverá conversa com profissionais da saúde, momento massagem e distribuição de brindes

No dia 19 de maio é comemorado o Dia Mundial de Doação de Leite Humano e, para celebrar a data, será realizado um evento sobre o tema nesta sexta-feira (18), no Shopping Cerrado, em Goiânia. As atividades, que serão voltadas para mães doadoras cadastradas nos Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta, vão acontecer das 13h às 18h. Os bancos de leite de Goi...