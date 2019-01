Magazine Evento em pub de Goiânia arrecada leite para Hospital Araújo Jorge Festa terá o Dj Estevão Delgado no comando das pickups juntamente com os Djs Silver, Eva Maruana e a dupla Fuzuê

Durante a noite de sábado (19), cerca de 20 personalidades locais, identificados através de aventais de diferentes cores, serão bartenders no Club The Pub, no Jardim Goiás, em Goiânia, durante a 11ª edição do “The Pub Solidário”, evento que arrecada doações para instituições filantrópicas da região e que esse ano será destinado ao Hospital Araújo J...