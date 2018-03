Evento em Goiânia quer estimular o interesse das mulheres por programação e robótica

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a campanha #GarotasDoFuturo chega a Goiânia com a intenção de levar o público feminino para o universo da tecnologia. Inspirado no projeto Made With Code, que é desenvolvida em todo o mundo com o apoio da Google, o evento visa estimular o interesse das mulheres pelas áreas de programação e robótica.

Os eventos do #GarotasDoFuturo serão promovidos gratuitamente pela escola Ctrl+Play para crianças e adolescentes de 7 a 16 anos, nos dias 10 e 17 de março. As interessadas em participar podem se inscrever pela internet, no link https://goo.gl/eyLPBA. As aulas serão ministradas por períodos de 1h30 e cada garota poderá escolher o melhor horário durante o dia para conhecer mais sobre a programação de games e aplicativos.

A organizadora do evento em Goiânia, a educadora Vanessa Barbosa de Oliveira diz que o Made With Code permite o ensino de princípios das ciências da computação para meninas com um acesso rápido e simples. Utilizando de programação por blocos, a ferramenta oferece um guia de ensino por meio de atividades lúdicas, que vão desde design de roupas até mix de batidas de música.

Durante as aulas gratuitas, as garotas vão conhecer as carreiras que podem ser seguidas nas áreas de tecnologia, jogos robótica e engenharia de software, os exemplos de mulheres pioneiras em inovação e também vão programar dois projetos. Vanessa diz que a presença de mulheres na área das tecnologias é pequena em todo o mundo. Levantamento feito pela Google aponta que nos Estados Unidos apenas 1% dos estudantes das áreas de Ciências da Computação é formado pelo público feminino.

Em Goiânia, a escola especializada em robótica e programação conta que a presença de alunas ainda é bem menor do que de alunos. Atualmente, entre os matriculados da Ctrl+Play, 86% são garotos e apenas 14% meninas.

Serviço

Local: Ctrl+Play Goiânia, Avenida dos Flamboyants, n.º 409, Parque das Laranjeiras

Informações: (62) 3637-1270 / 9993-1270