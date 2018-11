Magazine Evento cultural destaca música e gastronomia no Mercado da antiga capital

Apresentações do grupo Passarinhos do Cerrado (foto), Nilton Pinto e Tom Carvalho e da Orquestra de Violeiros da cidade de Goiás integram a programação neste sábado, a partir das 19h30, no Mercado Municipal da antiga capital, dentro do projeto Sabores, Saberes e Fazeres do Povo Rural. A Passarinhos do Cerrado foi criada em Goiânia em 2006 e hoje conta com os músicos Brun...