Evaristo Costa é 'sequestrado' em novo vídeo de promoção de lançamento da Netflix; assista 🎥

Um vídeo divulgado pela produtora cinematográfica norte-americana Netflix mostra o jornalista Evaristo Costa sendo sequestrado por uma quadrilha, algemado e pedindo socorro à empresa para conseguir sua liberdade. Achou estranho? Calma, as imagens são apenas para mais uma ação de promoção do lançamento do filme "Bright", que estreou nesta semana na plataforma de streaming.

O apresentador, que deixou a bancada do Jornal Hoje, da TV GLOBO, em julho deste ano, passou cinco meses viajando pelo mundo e postando sua rotina nas redes sociais. Com mais de 1,5 milhão de seguidores no Twitter, o jornalista foi contratado pela Netflix e sua atuação ao lado do ator Will Smith em vídeos curtos divulgados nesta sexta-feira (22) já teve mais de meio milhão de visualizações em apenas 10 horas.

No primeiro dos dois vídeos lançados, Evaristo aparece em uma bancada de jornal como âncora e anuncia eventos como explosões e incêndios presentes no filme.

O Evaristo Costa está passando pela timeline com a notícia mais importante do seu dia. #BrightNetflix pic.twitter.com/rheisjZ0fA — Netflix (@NetflixBrasil) 22 de dezembro de 2017

Os spoilers que o jornalista dá fazem com que ele seja rendido por quadrilha comandada pelo personagem de Smith no longa-metragem.