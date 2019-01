Agora evangélica, ex-BBB Natália conta que chora quando se lembra de ter posado nua para revistas masculinas. A cearense participou da 5ª edição do Big Brother Brasil e se destacou no grupo rival de Grazi Massafera.

Na época que entrou no programa, a morena tinha o sonho de ser atriz. Mas seu conflito com Grazi, a queridinha da edição, prejudicou sua participação e foi eliminada com rejeição de 88%.

Depois de mais de uma década desde que deixou o BBB, Natália desistiu da carreira nos palcos e se converteu à Igreja Bola de Neve. Ela é pastora e vive em Santos, interior de São Paulo, com seu marido, o músico Lawrence Prada e sua filha, Naomi, de 1 ano.

Recentemente a ex-BBB voltou a modelar, mas exige que as roupas não sejam provocantes. “Eu conversei com a contratante e disse que não iria usar roupa sensual. Deus mais uma vez me honrou. As fotos ficaram incríveis e Jesus de alguma forma foi glorificado", disse.

Em um dos trabalhos, Natália fotografou para a marca de uma amiga que frequenta a mesma igreja evangélica. “Já briguei muito para não ser mais um corpo”, disse a modelo.