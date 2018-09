Magazine "Eu não sou cantor, sou intérprete das minhas músicas", diz Juraildes da Cruz

Nascido em Aurora do Norte, na época em que a cidade ainda fazia parte de Goiás, mas que hoje fica no Tocantins, Juraildes da Cruz mudou-se para Goiânia aos 9 anos, onde aprendeu a tocar violão. Cresceu entusiasmado pelo som da Jovem Guarda e do rock dos anos 70. Na época de menino, ouvia canções folclóricas em festividades, como folias de reis, baião, cantigas de roda, ...