'Eu não podia pegar meu filho no colo', diz Simaria após diagnóstico de tuberculose ganglionar Cantora conta que emagreceu muito e confirmou retorno aos palcos entre julho e agosto

Longe dos palcos desde abril, a cantora Simaria, da dupla sertaneja com Simone, disse que foram os fãs quem a alertou sobre algo errado com sua saúde. "Falavam para mim: 'você está muito magra, pelo amor de Deus, vai se cuidar'", contou a cantora em entrevista ao Fantástico deste domingo, 27. Simaria foi diagnosticada com tuberculose ganglionar e anem...