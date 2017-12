Como foi o convite do Pedro Vasconcelos e o trabalho com ele?

Pedro dirigiu uma adaptação de um outro livro meu no teatro. Então, ficamos amigos e eu super confio nele. É uma história de amor, com desavenças, com micos e com brigas, que acontecem na casa de todo mundo e o Pedro conseguiu realmente levar a alma do livro para a tela. Em relação ao elenco, também me senti muito respeitada e ouvida. Participei das gravações quase que diariamente.

Quais são os desafios de tratar temas delicados para o público infantojuvenil?

Tratar os assuntos com leveza e nunca dar ordens. Eu não escrevo o que o adolescente tem de fazer. Tento entrar no mundo dele e estimulá-lo a pensar por si e a refletir sobre suas atitudes. Tratar o assunto com delicadeza será sempre a melhor maneira de tocar nele.

Como você avalia o atual momento do mercado editorial?

Foi um ano difícil para o mercado, no qual as grandes redes fecharam no prejuízo, mas ao mesmo tempo foi um período de muitas revelações, com muita gente nova e talentosa. Leu-se muito menos este ano, o cinema passou por uma crise e os teatros também tiveram uma queda de público. O que eu desejo para 2018 é que cada vez mais surjam nomes como o da Larissa, o da Kéfera e o do Felipe Neto. Eles estimulam a leitura.