Magazine “Eu me sinto a própria Beyoncé”, diverte-se Pabllo Vittar Por telefone, a cantora falou ao POPULAR sobre novo disco, conservadorismo e a relação com Goiânia

Em meio às manifestações de ódio aos LGBT, como você enxerga essa forte onda conservadora?Eu me sinto muito triste com candidatos que pregam o ódio, discursos que minimizam discussões sobre diversidade. É uma situação muito complicada que nunca foi vista por nós na história deste País. Acredito que, mais do que nunca, é preciso se unir para poder combater o ódio...