Tem um pouco da sua relação com a Silvana, sua mãe na vida real, na construção da Malu?

Sim. A gente traz muita coisa de casa. Minha mãe viveu, e vive, comigo todos os dramas da adolescência. Durante as gravações, Ingrid e Thalita pediram muitos toques e opiniões pra ela, o que acabou trazendo mais naturalidade e verdade para o filme. Além disso, tem muito da dona Silvana na Angela e vice-versa. Ela só é um pouco mais discreta e não me faz pagar tantos micos.

Seu trabalho mais conhecido foi na novela Carrossel, como Maria Joaquina. De lá pra cá, o que mudou profissionalmente na Larissa Manoela?

Eu aprendi muito fazendo a Malu porque foi minha primeira personagem mais velha que eu. Outra coisa interessante é que o filme se passa em um intervalo de tempo grande e eu pude trabalhar as transformações da personagem. Passar por situações que eu ainda não passei me fizeram crescer demais. Desde a Maria Joaquina venho acumulando experiências que me prepararam para esse momento.

Em 2016, você lançou o livro O Diário de Larissa Manoela e em 2017 lançou O Mundo de Larissa Manoela. Como foram essas experiências?

Fui pega de surpresa em relação à literatura. Quando surgiu a oportunidade de escrever um livro, fiquei me questionando se eu realmente tinha alguma coisa para contar. Foi aí que surgiu a ideia de fazer um diário e contar histórias que aconteceram mesmo antes de eu nascer. Já no meu segundo livro, quis falar da minha atual fase. Mostrar que sou uma menina que sonha e vive em um mundo mágico, mas que ao mesmo tempo é determinada e vai atrás daquilo que quer.