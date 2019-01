Magazine Eternamente Beatles Livros contam a história do quarteto de Liverpool 50 anos depois do último show

The Beatles: Yellow Submarine (Darkside, 2018), de Bill MorrisonNos 50 anos do lançamento do clássico filme dos Beatles, Bill Morrison, um dos desenhistas de Os Simpsons e também editor da revista Mad, apresenta essa versão em graphic novel de Yellow Submarine. Baseado em várias músicas dos Beatles, o filme de 1968 conta a história de Pepperland, um paraíso s...