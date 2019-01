Magazine Eterna menina Academia Goiana de Letras estipula 2019 o Ano Cultural Acadêmica Augusta Faro Fleury de Mello em homenagem à autora de A Friagem

A escritora Augusta Faro Fleury de Mello, a Augustinha, trouxe da infância, além do apelido carinhoso, o espírito e a criatividade que irradiam uma alegria quase sobrenatural. Motivos para comemorar ela tem de sobra. Além do reconhecimento da crítica a sua obra literária – que inclui o elogiado livro de contos A Friagem –, a autora goiana ganhou um ano para c...