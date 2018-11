Magazine Estudantes de Artes Visuais inauguram a exposição 'Tra Versões'

Acadêmicos do último ano do curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás abrem nesta quinta-feira (22), a partir das 10 horas, a exposição Tra Versões na Galeria da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Com supervisão dos professores Glayson Arcanjo, Manoela Afonso e Samuel de Jesus, a mostra ficará aberta para visitação até 7 de dezembro. A exposiçã...