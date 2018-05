Magazine Estudantes da UFG apresentam nova edição do “Show do Esqueleto” no Teatro Rio Vermelho Show será realizado neste sábado, às 19 horas, no Teatro Rio Vermelho. Atualmente, com o tema medo, eles buscam levar ao público o debate sobre problemas e conflitos sociais ainda pouco discutidos na sociedade. Ingresso: R$ 25

A 57ª edição do Show do Esqueleto será neste sábado, às 19 horas, no Teatro Rio Vermelho. A proposta é tratar sobre medos contemporâneos como, angústia e estresse. A apresentação será, como desde 1962, realizada pelos estudantes da 65° Turma da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG). Idealizado pelo médico Heitor Rosa, quando ainda estava na gradua...