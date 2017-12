Estudantes criam bolsa que carrega celular sem uso de fios

Nos dias 9 e 10 de dezembro, ocorreu no Istituto Europeo di Design (IED), no Rio de Janeiro, a segunda edição do festival Hackathon WeAr em parceria com a rede de fast fashion C&A. Nele, 40 estudantes, divididos em grupos de 5 pessoas, tiveram a missão de desenvolver peças funcionais sem gênero, que atendam a alguma demanda da pessoa que as usa.



O vencedor foi um grupo de engenheiros e estilistas que criou uma bolsa de praia que capta energia solar e carrega o celular por indução, sem necessidade de fios. O segundo lugar ficou com a Cycle Jacket, jaqueta que transmite sinais de LED para aumentar a segurança de ciclistas e corredores, e a terceira posição foi para a Sound Jacket, jaqueta que controla o celular por comando de voz.



"A ideia deste hackathon é promover a entrada da moda na era digital. Criar produtos em sintonia com o mundo atual" diz a criadora do festival WeAr, Alexandra Farah. "Foi impressionante ver como a qualidade dos protótipos criados neste ano foi muito superior à do ano passado, nosso primeiro Hackathon".