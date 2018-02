Estrelas douradas

■ BATUQUE NOVENTA

Os maiores hits do axé dos anos 90, com canções de bandas como Asa de Águia, Ara Ketu, Banda Eva, É o Tchan e Timbalada, serão apresentados pela Banda Trenhêra, que faz um show especial nesta sexta, na Roxy Pub. A promessa é de muita folia para começar o carnaval com pé direito.

■ TRAVESTI NÃO É BAGUNÇA

A drag queen Kaya Conky, de Fortaleza, apresenta o seu funk-chiclete no sábado também na Roxy Pub. Dona do hit E aí Bebê, a cantora faz parte da mesma safra de drags da música brasileira, ao lado de Pabllo Vittar, Lia Clark e Aretuza Lovi.

■ SEXO E OUSADIA

A brasiliense Lupa brinca com expressões populares do brasileiro para representar o bom e velho sexo. No clipe da canção Justo Eu, eles molham o biscoito, descabelam o palhaço, descascam a banana. O álbum será apresentado na íntegra no Grito Goiânia, num show animado na Roxy Pub.

■ FESTA MACULELÊ

A fronteira entre a música de rua e as performances ritualísticas com muito coco e ciranda. Sons feitos na cidade ao lado de elementos do campo. O Cerrado e o chão goiano servem de referência para o Cocada Coral, que encerra a programação do Grito Goiânia no dia 12, na Toca Coletivo.