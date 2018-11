Magazine Estrelado por Viola Davis, 'As Viúvas' coloca protagonismo feminino à frente das câmeras A diversidade de elenco e histórias contadas em As Viúvas reflete o ativismo cinematográfico que tanto Steve Mcqueen discute em seus filmes

Após a morte de seus maridos durante uma das maiores tentativas de assalto da atualidade, quatro mulheres entram para o mundo do crime para terminar o que seus amados não conseguiram completar. Com roteiro eletrizante e elenco de peso, As Viúvas, filme de destaque entre as estreias da semana, coloca o protagonismo feminino à frente das câmeras. Com roteiro...