Magazine Estreia nacional 'A Mata Negra' brinca com lendas e causos do interior do País O longa é fruto de um movimento do cinema nacional que tem emergido desde 2015 com a realização de diversos “filmes de gênero” entre os cineastas brasileiros

O cineasta Rodrigo Aragão ataca novamente e, dessa vez, com direito a perseguições na floresta, demônios à espreita e lendas do interior brasileiro. No filme A Mata Negra, que estreia nesta quinta-feira (6), uma garota vê sua vida, e a de todas ao seu redor, mudar terrivelmente quando encontra o Livro Perdido de Cipriano, cuja magia sombria, além de dar poder e riqueza...