Estreia: Máquinas Mortais apresenta saga de futuro apocalíptico nos cinemas

Máquinas Mortais apresenta saga de futuro apocalíptico nos cinemas Com produção de Peter Jackson, obra apresenta grandes cidades que se movem como carros

Da união dos diretores Peter Jackson e Christian Rivers nasceu o sucesso O Senhor dos Anéis – O Retorno do Rei (2003), que conquistou três estatuetas do Oscar, incluindo melhor filme e melhor diretor. Enquanto o primeiro assina a direção, o outro criou todo o projeto arrojado de efeitos visuais do filme – e quem já assistiu sabe a magnitude daquilo tudo. Passa...