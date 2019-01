Magazine Estreia de Arthur Aguiar em novelas globais foi filmada na cidade de Goiás, Pirenópolis e Goiânia

Carinho com GoiásA estreia de Arthur Aguiar na Rede Globo foi em 2014 na novela das nove Em Família, de Manoel Carlos. No folhetim, ele interpretou Virgílio em sua primeira fase, com 17 anos e as cenas foram feitas na cidade Goiás – Pirenópolis e Goiânia também serviram de base para as gravações. Posteriormente, o personagem foi vivido por Nando Pontes e Humberto Martins. ...