Magazine “Estou muito mais ligado no futuro do que no passado”, diz Djavan No álbum Vesúvio, 24º disco de sua carreira de 40 anos, Djavan dialoga com o momento atual do Brasil e do mundo

Quando se fala em música popular brasileira Djavan entra no topo das grandes entidades do gênero. O artista acaba de lançar o álbum Vesúvio, 24º disco da carreira em 40 anos de estrada. Em 12 músicas inéditas, num repertório bem pop, o alagoano dialoga com o momento atual do Brasil e do mundo, como na faixa Viver é Dever, em que ele canta “Tudo vai mal/Muito sal/Nada ...