Estilo de fotografia documental registra memórias do cotidiano

Se depender da cirurgiã dentista Patrícia Quinan a imagem e o jeito de menino do filho Enzo, 9 anos, nunca vão se perder no tempo. Há poucas semanas ela e o marido, Christiano, contrataram a fotógrafa Carol Belini para registrar um dia na vida do estudante. As imagens, que mostram a rotina de Enzo, indo para escolinha de futebol, cortando o cabelo e tendo aulas de violã...