Estilo atual, ícone do passado

O designer de moda Bruno Ítalo de Lima Gomes, 23 anos, foi o último entre os amigos a ganhar pelos no rosto. Os tímidos fios só começaram a aparecer há dois anos, o que, para ele, foi motivo de festa. A barba completa ainda não veio, mas o goiano ainda tem esperanças. O bigode hoje é motivo de orgulho. Independente da idade, para ele, tudo que está relacionado a moda e estilo é atemporal. “O que vai dizer se o bigode de alguém remete ao passado, presente ou futuro, é todo o resto, a roupa, acessórios, design do bigode e barba e como a pessoa apresenta isso ao mundo”, explica.

O designer gosta de usar o bigode de forma mais vintage, com uma pegada dos anos 80. Dependendo de como Ítalo se veste, o bigode dá um dar mais moderno, outras vezes clássico, e assim por diante. Como ele é ralo, sempre que pode o goiano faz alguns truques para disfarçar a falta de pelos. “Passo uma pomada que na verdade é para o cabelo. Ela dá um efeito de ‘nuvem’ e isso cria um volume maior. Em seguida, preencho alguns espaços falhos com lápis de olho. Escovo com uma pequena escovinha e tiro o excesso do lápis delicadamente para que não fique tão preto. Voilà, surge um bigode bem maior e volumoso”, revela.