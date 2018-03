Estado abre inscrições para 230 bolsas artísticas

O governo estadual abriu, na última semana, editais que vão selecionar candidatos a 230 bolsas educativas para formação artísticas de jovens nas áreas de dança, circo (foto), artes visuais, teatro e música. Os cursos são oferecidos no Instituto Tecnológico em Artes Basileu França. No total serão cem bolsas mensais no valor de R$ 600 e mais 130 no valor de R$ 800. Os editais já estão disponíveis no site www.sed.go.gov.br, menu Ciência e Tecnologia/Editais. As inscrições ficam abertas até dia 7, próxima quarta-feira.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento, pasta responsável pelo processo seletivo e concessão das bolsas, as etapas se constituirão em inscrição, seguida de entrevista e audição. Poderão concorrer candidatos entre 10 e 35 anos de idade, salvo quando for portador de necessidade especial, e estar regularmente matriculado na rede pública estadual de ensino artístico, em uma das modalidades ofertadas pelo Basileu França.

O objetivo das bolsas, segundo os editais, é oferecer estímulo para que os candidatos se concentrem apenas nos estudos artísticos. Para isso, no entanto, é preciso comprovar bom rendimento nos ensinos regulares no caso de alunos ainda em idade escolar. Audições serão realizadas nos dias 8 e 9 e os resultados finais, divulgados no dia 12. As matrículas dos aprovados estão marcadas para até dia 17 e o início das atividades, para dia 19.

SERVIÇO

Evento: Inscrições para bolsas artísticas

Data: Até 7 de março de 2018

Editais e instruções: http://www.sed.go.gov.br

Informações: 3201-5556