Estão à venda entradas para turnê do disco "Vesúvio" de Djavan

O cantor Djavan apresenta a turnê de Vesúvio em Goiânia em 26 de abril e os ingressos já estão à venda. Inédito, o show traz canções do 24º álbum do artista, além de sucessos. O cantor se apresenta no Centro de Convenções PUC, às 21h30. No show, o público ouvirá os singles Solitude, Cedo ou Tarde e Vesúvio, além dos clássicos Se, Flor do Medo, Eu te Devoro e Samurai, e...