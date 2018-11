Magazine 'Esqueci de combinar que perguntaria em português também', lembra Gloria Maria sobre Freddie Mercury Jornalista entrevistou vocalista do Queen durante o Rock In Rio 1985

A jornalista Gloria Maria usou seu Instagram para relembrar sua entrevistacom o cantor Freddie Mercury, do Queen, feita durante a década de 1980. "Não falava inglês, mas conseguimos conversar! Só esqueci de combinar que iria perguntar em português também!", relembrou Gloria, publicando um trecho de sua entrevista com o astro do rock. O encontro re...