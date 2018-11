Magazine Espetáculo 'Vida Vesuvia' estreia neste sábado com entrada franca

O espetáculo Vida Vesuvia (foto), com o ator Alex Amaral, estreia neste sábado (10), 21 horas, no Teatro Goiânia. O trabalho apresenta saga de uma transexual da infância à velhice. Vencedor do primeiro lugar no prêmio Sesi Arte Criatividade, o texto é do teatrólogo e psicanalista Ivan Martins, que tratou de criar um texto que apresenta a trajetória da personagem p...