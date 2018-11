Magazine Espetáculo “Se Eu Voltar” será apresentado no Teatro Goiânia Drama juvenil, que aborda temas como bullying e traição, tem encenação nesta sexta-feira (16) no tradicional palco goianiense

O espetáculo Se Eu Voltar, com direção de Adriano Soares, será apresentado nesta sexta-feira, às 20 horas, no palco do Teatro Goiânia. O drama juvenil conta a história de Pedro e seus amigos que gostam de curtir a vida. A peça já foi apresentada em escolas, mas nunca teve uma sessão aberta ao público. A entrada custa R$ 30 (inteira). O protagonista da monta...