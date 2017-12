Espetáculo retrata etapas da vida

O espetáculo Take Me Home tem apresentação única nesta quarta, às 20 horas, no Teatro Sesi. Com ideia original de Estellita M’LaMou e direção artística de Valeska Gonçalves (foto), o enredo conta com 19 cenas. O trabalho retrata vários momentos da vida, desde a infância até a adolescência, com rebeldia, angústias e amores em busca do lugar que é chamado de casa. O evento é produção do World Dance Fit e tem encenação dos alunos e professores que compõem o quadro de parceiros do espaço.

Entre os convidados a participar, estão as dançarinas e professoras Claudiane Alves, Thalyta Guilherme e Aline Terto; os integrantes da Nalini Cia de Dança, Valeska Gonçalves, Thais Natsuki e Júnior Leite; e o sensei Rodrigo Rodrigues e sua filha Sara Rodrigues, campeã nacional e goiana de Kata. Alunas do World Dance Fit também participam do espetáculo.

A World Dance Fit nasceu da inspiração de mãe e filha, Cristiane Moraes e Estellita M’LaMou. As experiências e vivências de cada uma, não limitadas à área de dança e fitness, mais a percepção de um mundo que se busca crescimento pessoal, saúde e bem estar físico e emocional, deram vida ao projeto. Para 2018, elas trazem uma série de novidades, incluindo master class, com workshops e a elaboração de um novo espetáculo.