Magazine Espetáculo retrata cultura do Cerrado no Teatro Sesi

Com o intuito de resgatar músicas e lendas do Cerrado, o pianista Vagner Rosafa e a cantora Alba Franco, apresentam o espetáculo Gerais (foto), nesta terça-feira (9), às 20 horas, no Teatro Sesi. O musical faz um alerta sobre os riscos do bioma e as consequências que a devastação pode causar à humanidade e ao meio ambiente. Projeções retratando o Cerrado goiano ...