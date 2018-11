Magazine Espetáculo refaz trajetória do ex-presidente Juscelino Kubitschek Na voz da cantora Glaucia Nasser, peça JK: Um Reencontro com o Brasil, narra vida do político

O espetáculo JK: Um Reencontro com o Brasil, peça inspirada na trajetória do ex-presidente Juscelino Kubitschek, será apresentado nesta quinta-feira (29), às 18 horas, no Ginásio do Sesi Canaã. Na peça, a cantora Glaucia Nasser, acompanhada de uma grande orquestra, conta a trajetória do País do século 20 e a vida do ex-presidente, responsável pela construção de...