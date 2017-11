Espetáculo para deficientes visuais é atração em Goiânia

O espetáculo Como Nascem os Heróis é a atração do final de tarde deste sábado. A peça será apresentada pela Cia. de Teatro Goya, às 17 horas, no Teatro Sesc Centro. A montagem é desenvolvido especialmente para o público com deficiência visual. A peça invade o mundo dos sentidos para promover uma experiência teatral diferenciada. Nela, os cegos e os não cegos são vendados e passam todo o tempo sem enxergar. Toda a história é representada por meio de música, toques, falas, cheiros e sabores que transportam a imaginação da plateia para um mundo mágico. O espetáculo ensina que todos nós somos heróis e que não é preciso ter superpoderes para ajudar o próximo. A classificação indicativa é livre. Os ingressos custam R$ 4 (comerciários e dependentes), R$ 5 (conveniados), R$ 6 (meia-entrada) e R$ 12 (inteira). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro.