Espetáculo Pancetum e a Caixa Mágica usa atrações circenses e plateia para contar histórias lúdicas

Respeitável público, o espetáculo Pancetum e a Caixa Mágica da companhia carioca Circo em Cinco chegou na cidade. A apresentação será hoje, às 16 horas, no Circo Laheto, no encerramento do 3º Festival das Famílias de Circo de Goiânia. Sem ficar muito presa ao enredo, a atração, inédita na capital, segue a exibição de acordo com a imaginação do público. Com interação da plateia, a história é contada em um mundo lúdico, um lugar mágico onde tudo é possível. São 11 histórias em uma única montagem com duração de 45 minutos, seguida por uma variedade de atrações, como malabares, acrobacias, equilibristas e contorcionistas. A entrada é franca.

O Festival das Famílias está em cartaz na cidade desde o final de fevereiro. A edição reuniu mais de dez espetáculos, além de oficinas e seminários na temática circense voltados ao público de todas as idades. Passaram pelo picadeiro vários grupos, como Anthropos Cia. de Arte, Asas de Picadeiro, Boca do Lixo (Anápolis), além dos circos Wembley, Oriental e Metrovich. A programação também contou com números dos palhaços Biribinha, que já contabiliza seis décadas de carreira, e da palhaça Caçarola, interpretada pela atriz goiana Rita Alves. “Estamos encerrando o evento cheio de ideias e fortalecidos para os próximos anos”, comemora Maneco Maracá, um dos fundadores do Circo Laheto e um dos organizadores do festival.

A proposta é que o festival se mantenha ativo no calendário da cidade. Apesar de ter quase dez anos, o evento foi realizado três vezes – entre um ano e outro houve interrupções por questões financeiras. A nova edição conta com apoio do Fundo de Arte e Cultura do Estado e da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. A ideia é também valorizar e preservar a memória das famílias tradicionais do circo que viajam em trailers, montam suas lonas e levam diversão para todos os cantos. “É preciso reconhecer essa importância”, destaca Constantino Isidoro, outro dos idealizadores do projeto.

Encerramento

O espetáculo Pancetum e a Caixa Mágica, de Circo em Cinco, foi criado há três anos por Alexandre Souto e o cubano Alexis Reyes. Também participam os artistas Karina Kuniochi, Patricia Kostecki e Welyton Renan. No palco, Alexandre vive o palhaço Mudim, Alexis o palhaço Papito, já os outros fazem personagens de acordo com o número. O grupo traz artistas atuantes e com vasta experiência no mercado artístico, com apresentações em várias cidades do País e participações em diversos eventos nacionais, como o Festival de Circo de Londrina e internacionais, como em Paris, Argentina e Cuba.

Uma das curiosidades da trupe é que Alexandre Souto teve uma carreira consolidada na seleção brasileira de ginástica de trampolim. Na carreira, ele coleciona três títulos brasileiros e um pan-americano. Apesar das conquistas, o artista trocou a seriedade da competição pela alegria de ser um palhaço. “Gosto de poder usar a técnica de uma forma leve, mas não quero dizer que ser ginasta não é legal, porém ser palhaço é uma arte, é mais tranquilo”, revelou ele, que também é professor da Escola Nacional de Circo do Rio de Janeiro, mantida pelo Ministério da Cultura.