Espetáculo Mulheres Solteiras Procuram, com Pitty Webo e Luciano Szafir, é atração em Goiânia

Sucesso no amor, na família ou na carreira profissional? O que as mulheres solteiras procuram? Reflexões que permeiam o cotidiano dos relacionamentos são levantadas na montagem de mesmo nome que será apresentada neste sábado, às 21 horas, no palco do Teatro Sesi. A peça, protagonizada pela atriz e diretora Pitty Webo e pelo ator Luciano Szafir, também será encenada no domingo, no encerramento da programação da 16ª edição da Mostra Nacional de Teatro (TeNpo), às 21h30, no Teatrão, em Porangatu, a 409 quilômetros de Goiânia.

O espetáculo está em cartaz rodando o Brasil desde 2009 e ganhou novo fôlego após a entrada de Luciano Szafir no elenco há pouco mais de três meses. Mais de 20 atores já ocuparam o posto, caso de Marco Antônio Gimenez, que fazia parte da peça em 2011 quando passou por Goiânia, Gustavo Leão e Daniel Del Sarto. “Eu descobri um comediante dentro do Luciano e está sendo bem engraçado. Não imaginava que ele era tão engraçado. Ele faz personagens que o público não está acostumado a ver”, adianta Pitty, por telefone, ao POPULAR.

No palco, os atores contam histórias baseadas em experiências de Pitty e de amigas em fase solteira da vida. Os textos primeiramente viraram um livro – que é um campeão de vendas - e depois foram para o teatro. “Fui registrando todas as situações que passamos. São histórias hilárias sobre encontros e desencontros de casais”, conta. Na peça são interpretados personagens como a mulher que tenta ficar amiga do ex-namorado, a que não quer casar e a aquela que descobre que o homem pelo qual ela está interessada é casado ou é gay.

A montagem ainda levanta outras situações sobre as mudanças que aconteceram no cotidiano dos relacionamentos contemporâneos. Quem deve pagar a conta no primeiro encontro, o homem ou a mulher? “É uma discussão que até hoje provoca debate e é cercada de polêmica. Isso é algo bem antigo e é impressionante que ainda seja discutido tanto porque parece que todo mundo evoluiu, mas na verdade não, as pessoas continuam com questões presas na cabeça. As vezes, até sem perceber que existe o discurso machista”, ressalta Pitty.

O olhar masculino também tem destaque em determinadas cenas, mais pela reação do homem às atitudes das suas parcerias do que pela questão sociocultural machista. A inserção da mulher contemporânea em cargos empresariais cada vez mais altos, sua independência financeira e liberdade sexual são temas tratados no palco. “A peça tenta mostrar essa nova realidade feminina e deixa que a plateia pense se está funcionando ou não. Não é uma obra que impõe um modelo, pense assim, não pense assim”, comenta Pitty.