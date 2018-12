Magazine Espetáculo 'Masha e o Urso' será apresentado neste domingo

O infantil Masha e o Urso será apresentado neste domingo, às 15 horas, no Teatro PUC. Masha é uma menina bagunceira, que sempre arma confusões e mora em meio à floresta antiga de uma estação ferroviária e frequentemente brinca com os animais, entre eles o seu amigo urso. Está sempre visitando a casa dele, mas causando problemas. O urso é sério, as sabe fazer truques d...