Magazine Espetáculo maranhense “A Carroça é Nossa” chega a Goiânia O espetáculo A Carroça é Nossa (foto) será encenado na Praça Universitária, com entrada franca

O Grupo Xama Teatro chega a Goiás em projeto de circulação, com apresentação em Goiânia do espetáculo A Carroça é Nossa (foto), nesta terça-feira (04), às 19 horas, na Praça Universitária. A encenação será ao ar livre, com entrada franca. O espetáculo de rua narra a saga de quatro personagens em busca de seus sonhos. Na história, os personagens percebem que precisa...